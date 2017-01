Trump exhorta a Peña Nieto a cancelar su visita si no quiere pagar por el muro

El presidente estadounidense dijo este jueves que si su par mexicano no quiere que su país financie la construcción del polémico muro fronterizo, que cancele su visita prevista para el martes.

Lejos de poner paños fríos a la relación con México, el presidente estadounidense Donad Trump subió el tono este jueves desafiando al mandatario del vecino país, Enrique Peña Nieto. "Si México no quiere pagar el muy necesitado muro, mejor que cancele su próxima visita", dijo el presidente republicano en Twitter, en referencia al encuentro previsto para el próximo martes. El miércoles, el presidente mexicano lamentó el decreto firmado por Trump de construir un muro fronterizo y ordenó a los consulados en Estados Unidos reforzar la defensa de los derechos de los inmigrantes mexicanos. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide (...). Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", dijo Peña Nieto en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter. En respuesta a los decretos de Trump, Peña Nieto ordenó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos refuercen sus medidas de protección para que se conviertan "en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes" mexicanos. En su mensaje de 2:44 minutos, Peña Nieto no se refirió de manera explícita al viaje que tiene programado para reunirse el próximo martes con Trump y se limitó a señalar que "habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a proseguir su ofensiva contra la migración con la suspensión de la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes y la admisión de refugiados. Después de haber firmado el miércoles un decreto sobre su medida clave para la construcción de un muro en la frontera con México, Donald Trump podría firmar otro, quizás este jueves, que bloquearía durante un mes la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Este proyecto de decreto presidencial, difundido el miércoles por la noche por el diario The Washington Post, se llama "Proteger la nación de ataques terroristas por los extranjeros" y también prevé suspender durante cuatro meses la admisión de refugiados procedentes de países en guerra. De los millones de sirios que han huido de su país en guerra, solo 10.000 han sido aceptados en Estados Unidos en 2016. Con este proyecto, su entrada estaría totalmente prohibida. El nuevo presidente estadounidense, elegido tras una campaña aislacionista que defendía la lucha contra el "terrorismo islámico radical", quiere dividir por dos el número de refugiados acogidos en 2017, según este proyecto de decreto.