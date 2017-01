Sociedad civil opina sobre el retiro de fuerzas castrenses

Después conocer sobre el retiro del resguardo militar en el departamento de Quetzaltenango por órdenes superiores, vecinos manifestaron su preocupación, ante el alto índice delincuencial que afecta el departamento. Rafael Ochoa, vecino de la zona 3, expresó que el ejército es necesario por el incremento de la delincuencia en el municipio pues la policía no se da abasto para el control de la misma, por lo que ve necesaria la colaboración que presta el ejército. Por su parte otro vecino identificado como Manuel Rodríguez expresó que la policía no cuenta con los recursos para brindar la seguridad en el municipio por lo que no se descarta que se incremente la delincuencia, así como el narcotráfico por lo que se solicitó a la Gobernadora que pida más agentes de la Policía Nacional Civil para brindar la seguridad por la falta de recurso. Alejandra González otra vecina del municipio indicó que muchas personas se sienten más seguras con el ejército en las calles a pesar de lo sucedido con el conflicto arma interno, esto se debe a que los elementos de la Policía Nacional Civil han sido señalados de cometer ilegalidades.