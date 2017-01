Sociedad civil demandará al concejo de Xela

Los integrantes de Sociedad Civil hicieron la advertencia este martes 31 de enero a las autoridades municipales de denunciarlos si no reprograman y ejecutan dos proyectos que tuvieron que concretarse desde el año pasado con fondos del Concejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). Julio Díaz, de sociedad civil indicó que, por falta de acciones de la Dirección Municipal de Planificación, no se concretaron dos proyectos, uno es un edificio para la capacitación de cooperativas y la edificación para mujeres en el Valle de Palajunoj. Díaz refirió que los proyectos tienen un costo de más de Q5 millones, los cuales se podrían perder, según definieron con los miembros de sociedad civil, la próxima semana pueden proceder legalmente si aún no reciben respuestas positivas de la ejecución de estos proyectos. También realizarán manifestaciones o tomarán la Municipalidad de Quetzaltenango como medida de hecho a las autoridades municipales.