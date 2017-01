Sindicato advierte medidas

Por no ser recontratados de 39 personas en la Municipalidad de Quetzaltenango, el Sindicato de Trabajadores se acercó a la alcaldía para pedir explicaciones y solicitar que se renueven los contratos de las personas que quedaron fuera, ya que indican que aún hay emplazamientos que no permiten tomar este tipo de acciones.

Jorge Saquich, secretario del sindicato, refirió que tampoco ha sido aprobado el aumento salarial que solicitaron en agosto de 2016, por lo que podrían tomar acciones; “que me disculpe la ciudad de Quetzaltenango, si se quedan las calles con basura, no es asunto de nosotros, tengo la facultad de hacerlo. Si no se soluciona esto, de correr sangre aquí dentro de la municipalidad, va a correr”, dijo Saquich.

Al ser consultado el alcalde de estas declaraciones mencionó que con violencia no podrán solucionar nada y que el aumento salarial se continúa analizando, porque no se cuentan con los ingresos necesarios para tener este tipo de gastos, ya que solo en el 2016, se erogaron Q69 millones en el rubro de pagos a trabajadores y extrabajadores de la comuna.