Sin cambios en parada de buses 

A inicios de este año autoridades de tránsito habían girado la instrucción a los buses de los municipios de San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y San Martín Sacatepéquez de trasladar su parada a la terminal Minerva zona 3 de Xela, sin embargo, un estudio les cambió los planes. Las autoridades informaron que este cambio ya no se realizará ya que se realizó un estudio en el que se determinó que no pueden trasladar más de 90 buses a dicha terminal ya que se encuentra saturado y representaría más congestionamiento vehicular. El jefe de la Policía Municipal de Tránsito, Diego Meckler, refirió que se acercaron con los vecinos de la 16 avenida zona 3, ya que estaban descontentos por mantener la parada en el lugar, pero tras varios diálogos, los agentes de tránsito solicitaron a los pilotos que no se queden en el lugar más tiempo del necesario. Será entonces hasta nuevo aviso o cuando se ubique otro espacio para esta parada que se realice el cambio, por ahora continuará en la 16 avenida de la zona 3 de Xela.