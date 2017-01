Se niegan a reinstalación

Este martes se presentaron a la Municipalidad de Quetzaltenango al menos 15 extrabajadores ediles a quienes no se les renovó el contrato para este año. Ante esto, los extrabajadores iniciaron un trámite legal en el que solicitan de manera inmediata la reinstalación y el Juzgado de Trabajo notificó a Recursos Humanos que el Juzgado de Trabajo resolvió a favor de los exempleados. Juan De León, asesor legal del sindicato de trabajadores refiere que se deben reinstalar a más de 15 trabajadores, sino procedería un proceso en el que la comuna debería pagar una multa de más de Q200 mil. Mario Solis, director de Recursos Humanos de la Municipalidad refirió que aceptaron la notificación, pero no la reinstalación porque aún esperan la resolución de un proceso penal que se lleva en el Juzgado de Trabajo para la terminación de los contratos, pero aún se debe resolver este proceso, por ello no procede la reinstalación.