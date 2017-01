Restringen ascenso al Santiaguito

A través de una solicitud que se realizó al concejo, se aprobó la restricción de los ascensos al volcán Santiaguito, a causa del peligro constante en este lugar, agregando, que no se cuenta con la seguridad necesaria para la protección de los visitantes. Hugo Urizar, jefe de la oficina de riesgos de la comuna refiere que se hicieron diferentes análisis con la Coordinadora para la Reducción de Desastres y el Instituto Guatemalteco de Turismo, para que no se realicen ascensos, ya que a pesar de que no hay explosiones, la ceniza es un riesgo latente para los montañistas. Durante estas semanas se realizará la notificación a operadoras de turismo y guias turísticos para que conozcan esta prohibición de ascenso al volcán Santiaguito y para hacer las recomendaciones a los montañistas para llevar los implementos necesarios para subir al volcán Santa María.