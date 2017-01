Politóloga: Alcalde se auto boicoteó

El primer año del alcalde Luis Grijalva y su concejo se ha destacado por la baja ejecución de proyectos y pocas acciones para resolver los problemas de la ciudad de los cuales la población esperaba tener resultados, la politóloga María Elena Valverde hace el análisis de este año en el que resalta que la imagen del alcalde ya está desgastada. La politóloga refiere que el alcalde Luis Grijalva entró a su gobierno con altas expectativas por parte de la población y haciendo un análisis coyuntural esto fue "una sorpresa", el resultado de un voto de “castigo” de la población a una política tradicional. Lamentablemente la inexperiencia de Grijalva en ejercer un puesto público desgastó la imagen del jefe edil en un tiempo record. El alcalde inició con una amplia popularidad y expectativa de la población y esto fue cayendo hasta llegar al punto actual en el que la sociedad civil reniega de él como alcalde. La analista refiere que el papel del concejo debe ser en favor de las necesidades de la población y deben dejar de defender los colores de un partido y trabajar en beneficio a un municipio. “Obviamente por la necesidad de mantenerse en puestos políticos los hace seguir defendiendo un partido político u otro, eso no permite que trabajen en beneficio de la sociedad sino de un partido político”, refiere Valverde. Propuestas concretas, factibles y aplicables para la sociedad de Quetzaltenango, no han presentado tanto el alcalde como su concejo, apuntó la analista. El análisis de Valverde concluye en que el alcalde se auto boicoteo al no aprovechar el apoyo que tenía de la población y ahora esto perjudica el apoyo municipal.