Padres de familia piden túmulos frente a escuela  

Padres de familia de la Escuela Benito Juárez La ciénaga de la zona 5 de Xela, piden a las autoridades la instalación de túmulos frente al centro educativo debido a que pilotos no respetan la zona escolar y conducen a excesiva velocidad. Lety Coyoy, madree de familia indicó que temen por sus hijos ya que los pilotos no respetan, "ya no podemos mandar a nuestros solos tenemos miedo que sean atropellados", refirió. Diana Pérez, otra de las madres de familia expresó que llevan varios años solicitando los túmulos, pero no les han puesto atención; "no hay ni agentes de la Policía de Tránsito en horas pico y eso es falta de interés", indicó Frente al establecimiento hay una pasarela, pero algunos de los padres de familia reconocieron que no la usan.