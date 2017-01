Niña denuncia maltratos de madrastra

Una menor de ocho años llamada Dulce, buscaba auxilio en las calles de San José La Viña, zona 1 de Xela, indicando ser víctima de violencia física por parte de su madrastra. El coordinador del Concejo Comunitario de Desarrollo de San José la Viña, Miguel Pac, refiere que su esposa vio a la menor cerca de la subestación de la Policía Nacional Civil y le dieron acompañamiento. “Como yo no soy su propia hija, por eso ella me pega. Mi papá se llama Óscar, pero él solo defiende a sus hijos, no me defiende a mí”, indica la menor en un video que fue tomado por Pac quien luego la llevó con agentes de la Policía Nacional Civil. Pac, exige a las autoridades competentes que se dé seguimiento al caso, ya que no es la primera vez que la menor de edad escapa de su vivienda en búsqueda de ayuda. Los agentes policiales la trasladaron a la menor a la Procuraduría General de la Nación, en donde darán seguimiento al caso para verificar si está siendo víctima de maltratos físicos.