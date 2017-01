Muere atropellado debajo de pasarela

El hombre que no fue identificado decidió no utilizar la pasarela y arriesgarse, la decisión le costó la vida. El hecho ocurrió en kilómetro 196.5 zona 5 de Xela, la noche del domingo 29 de enero. Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia constataron que el hombre murió al ser atropellado, debido a los golpes ocasionados por el impacto. Fiscales del Ministerio Público indicaron que, en el lugar conocido como Las Rosas, se encontraron piezas de un vehículo negro que se presume fue el que arrolló a este hombre. Además, detallaron que la víctima vestía camisa tipo polo negra, pantalón de lona azul y zapatos negros. El cadáver del hombre fue remitido a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ya que no carecía de documentos de identificación por lo que no se pudo establecer su identidad.