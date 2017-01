Morgue de INACIF está saturada en Xela

Un total de seis cadáveres XX se encuentran desde mediados de diciembre de 2016, en el cuarto frío de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Xela (Inacif) los cuerpos no han sido reclamados por familiares y algunos se desconoce la identidad, sin embargo, no han sido inhumados ya que por los descansos de fin de año los trabajadores del cementerio no han trabajado en horarios normales. Rosa Mijangos, portavoz del Inacif en Xela, refiere que los cadáveres que no han sido reclamados son de sexo masculino y dentro de ellos se encuentra un recién, además indicó que pese a que se les realizó el cotejo de huellas a los cuerpos algunos no se han podido identificar. Mijangos explicó que ya se realizó la gestión para que sean inhumados pero las autoridades del cementerio han estado de descanso y no hay personal para realizar los entierros. Se espera que sea en la tercera semana de enero que se dé luz verde para que se puedan enterrados los cuerpos.