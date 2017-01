Investigan asesinato de tatuador

Autoridades investigan la muerte de Ángel Alonzo Quijivix Lázaro, de 37 años, que fue asesinado la tarde del jueves 26 de enero, en la diagonal 3 de la zona 3 de Xela. Dos unidades del Ministerio Público, cuatro recolectores de evidencia y dos fiscales auxiliares del ente investigador, trabajaron en la escena del crimen donde fue asesinado Quijivix Lázaro; según indicaron familiares se dedicaba al arte de hacer tatuajes y en horas de la tarde este recibió la llamada de una mujer para que le hiciera un tatuaje, razón por la que se encontraba en el sector cuando fue atacado a balazos. En la escena se encontraron 25 indicios balísticos, Erick Duarte del Ministerio Público no dio detalles de las heridas que presentaba el cuerpo de Quijivix Lázaro e indicó que fue hallado un impacto de bala en uno de los vehículos que estaban en el sector. El ente investigador revisó una mochila que llevaba la víctima donde encontraron las herramientas que utilizaba para hacer tatuajes y un cuaderno de muestras de dibujos. El fiscal fue cuestionado si este hecho tiene relación con la muerte de un apartaparqueos en la zona 1 por lo que refirió que no se pueden ligar los dos hechos, pero que se continuará la investigación de los dos casos. También se revisó el vehículo de ls víctima, pero no dieron detalles de hallazgos en este automotor.