Incendio consume galera en vivienda de Xela

Un incendio consumió una galera que se ubicaba dentro de una vivienda de la 1ª calle diagonal 4, zona 3 de la ciudad altense. Las pérdidas se estiman en Q5 mil. Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia indicaron que el fuego posiblemente se originó en una galera que era utilizada como una cocina de leña, agregaron que los propietarios se encontraban cocinando alimentos y no se percataron de las brasas. Jorge de León, rescatista, refirió que el incendió dejó pérdidas de aproximadamente Q5 mil y fue necesario utilizar 700 galones de agua para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se propagara. Rescatistas piden a la población tomar medidas de seguridad para evitar este tipo de tragedias, por lo que solicitan verificar que en el área de cocinas de este tipo no queden brasas que comprometan el inmueble a un incendio. Dentro de la galera se quemaron láminas e implementos de cocina que se encontraban, según indicaron los propietarios, no se encontraba ninguna persona dentro del lugar al momento del siniestro, sin embargo, socorristas atendieron a una mujer que tuvo una leve herida en el rostro cuando intentó sacar a los animales que se encontraban en la galera.