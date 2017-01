Incendio en botadero lleva más de un mes

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó el lunes 30 de enero una inspección en el botadero municipal de Quetzaltenango, luego que vecinos del cantón Chuicaracoj denunciaran el incendio que lleva un mes en el lugar. Ante la situación la PDH verificó el lugar e hizo una denuncia al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a la Municipalidad de Quetzaltenango y al Ministerio Público. Flor Gómez, delegada de la PDH explicó que este incendio lleva más de un mes y las autoridades no se han preocupado por controlarlo, por lo que hicieron los expedientes dirigidos a las entidades para darle seguimiento y solución a la situación. Agregó que darán seguimiento al caso, ya que los más afectados son los vecinos del cantón Chuicaracoj por la cercanía al botadero ya que estos aspiran el humo que emana del incendio. Servicios Ambientales de la comuna altense acompañó al MARN en conjunto con el alcalde Luis Grijalva a realizar una inspección en el botadero. El edil refirió que este siniestro es provocado, agregó que aún no se puede determinar quiénes son los responsables y aclaró que el municipio no tiene las condiciones de otros países para que las altas temperaturas generaran el fuego. Grijalva indicó que se enviaron 600 metros cúbicos de arena, pero la comunidad se opuso a que los camiones ingresaran, sin embargo, ya se realizó un diálogo y será en el transcurso de esta semana que los camiones con 150 metros cúbicos de tierra, ingresen para sofocar el siniestro.