Gustavo Lang no es más el delegado departamental de Conred en Xela

Después de nueve años al frente de la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Xela, Gustavo Lang Alcahé dejó de ser el delegado departamental de esta entidad. El contrato no le fue renovado en diciembre a Lang Alcahé, no obstante, hasta el momento no se sabe quién podría llegar al puesto, así lo indicó el técnico de campo Yuri López. Sin embargo, López refirió que los procesos administrativos seguirán de forma normal ya que ellos se encargarán del trabajo. Gustavo Lang Alcahé estuvo al frente de la sede departamental de Conred en varios desastres que afectaron a Quetzaltenango entre ellos; la tormenta Agatha, depresión tropical 12 E y los terremotos de los años 2012 y 2014.