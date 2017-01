Fracaso en retiro de ventas informales

La Dirección de Abastos y Gerencia Municipal coordinaron a partir de esta semana los operativos para retirar ventas informales en diferentes puntos de la ciudad con el fin de trabajar el ordenamiento de la ciudad, sin embargo, los operativos fueron frustrados este martes en el parque Benito Juárez por vendedores que se aglomeraron en lugar. Para el operativo de este día se reunieron dependencias de Tránsito, Policía Municipal, Dirección de Abastas y el Juzgado Municipal de Tránsito; que al llegar al parque Benito Juárez fueron recibidos por vendedores informales con insultos y alegatos. Ana Isabel Calderón titular interina del Juzgado de Asuntos Municipales intentó dialogar con los vendedores, sin embargo, las personas gritaban que no habían sido notificados que llegaría a retirarlos. La situación se tornó violenta con los vendedores quienes gritaban “agarren a la canchita”, refiriéndose a la jueza municipal. Ante la situación los primeros en retirarse del lugar fueron los trabajadores municipales, seguido la jueza Municipal resguardada por los agentes de la Policía Nacional Civil, minutos después personeros de la Dirección de Abastos se fueron del lugar. Como resultado el operativo finalizó con el decomiso de una venta informal, ante la situación el presidente de la comisión de abastos Roberto Soto, indicó que continuarán con los operativos, no obstante, buscaran realizarlos a mayor escala ya que los últimos no han funcionado.