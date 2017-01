Falta de recursos no es excusa para no atender a la población

Pese a que se tienen datos que la mayoría de patrullas tienen desperfectos mecánicos el jefe de la Comisaría 41, Jorge Lara, expresó que esto no es excusa para no atender las necesidades de la población, "sabemos qué hay deficiencias, pero con lo poco que tenemos vamos a trabajar", refirió.Vecinos han denunciado que en una emergencia los elementos policiales llegan tarde y en otros casos no llegan ante el llamado de auxilio, refieren que el argumento en los casos son los desperfectos mecánicos de los vehículos, además se conoce que los agentes han solicitan ayuda económica para el combustible o para reparar la unidad.En municipios aledaños alcaldes han donado dinero para reparar la única patrulla asignada, además que en más de una ocasión se ha observado a elementos policiales empujando los carros para ponerlos en marcha. En el 2016 se asignó únicamente para la comisaría, 10 acumuladores o baterías y un total de seis juegos de llantas.