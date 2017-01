Dan de baja a 6 agentes de tránsito en Xela

Cobertura Shirlie Rodríguez | Nuevamente la cantidad de agentes de tránsito para la ciudad de Quetzaltenango ha disminuido ya que se confirmó la salida de cinco agentes y del subjefe de esta entidad. Diego Meckler, jefe de la PMTQ, menciona que se dieron de baja a los agentes porque su desempeño no era el idóneo para continuar trabajando como gentes de transito. Además el subjefe Edward Osorio salió porque a pesar de que en los últimos meses sí tuvo un buen desempeño, durante el año ya había tenido faltas que no pudieron ser resueltas. Se espera que se puedan trabajar con una nueva promoción de policías para ocupar estas plazas que quedaron vacantes, ya que no son suficientes los policías en las calles de Xela, durante los fines de semana es cuando más se requiere de los agentes por la acumulación de los vehículos en avenidas principales de la ciudad y la población exige de más presencia policial para controlar el tránsito y no solo para imponer multas, refirió el Meckler.