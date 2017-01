Consternados por ataque armado en Centro Histórico de Xela

Diferentes sectores se pronuncian ante el ataque armado que se reportó la tarde del martes 24 de enero en el Centro Histórico de Xela, donde murió el salvadoreño Rodolfo Reyes Herazo, de 39 años, apartaparqueo del Museo de la Casa de la Cultura de Occidente. José Manuel Del Busto, de la Cámara de Turismo menciona que este suceso consterna a la población y a causa del horario y el lugar en el que se dio el ataque, vulnera a la seguridad de los vecinos que transitan en este sector. Por su parte El concejal tercero, Carlos Gonzáles, menciona que es una necesidad mantener control y vigilancia en el municipio, además que en Quetzaltenango se da el narcomenudeo y que a estos casos no se les da seguimiento. Por último, Antonio González, del colectivo, VOS, menciona que este hecho casusa paranoia y miedo en la población y que este problema es estructural, con el cambio de la Gobernadora, no se solucionará. Al buscar la opinión de la Gobernadora Departamental Claudia Ávila, a través de sus asistentes indicó que estaba atendiendo una reunión, en la cual tardaría y no podía dar su reacción.