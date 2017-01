Central de bomberos rechaza cierre de estación de apoyo en Xela

Cobertura Erick Colop | En un comunicado de prensa el Cuerpo de Bomberos Voluntarios emitieron un mensaje aclarando que no se han dado órdenes de suspender el servicio en el Campo Escuela de Xela y que se seguirá de forma normal durante las 24 horas como siempre lo han hecho. Según el comunicado se reordenó el personal que trabaja bajo el renglón 021, el cual es únicamente temporal y el Directorio Nacional se apegó al estricto cumplimento del manual y normativa de a la Ley del Servicio Civil. Este comunicado se emitió luego de conocer el cierre de la estación de apoyo de el Campo Escuela en la zona 3 de Xela. Por su parte la Quinta Compañía por medio de su cuenta de Twitter. respondió que el servicio en Xela no es normal ya que únicamente tienen dos telefonistas y dos pilotos para atender los servicios del municipio. Vía telefónica se intentó contactar con el comandante de bomberos Williams de León, sin embargo no respondió a los llamadas.