Casa de la Cultura de Occidente está cerrada

La Casa de la Cultura de Occidente permanece cerrada desde inicios de este año, actualmente está abierta únicamente la galería de arte, ya que se informó por parte de las autoridades municipales, que el personal ha tenido sus periodos vacacionales en las mismas fechas, razón por la que no hay personal que de atención a los visitantes. El encargado de la galería, Rodulfo Palacios, refirió que esto afecta la imagen de la ciudad, ya que no hay un espacio destinado para que visiten los turistas, además, han llegado solicitudes para ingresar al Museo o para realizar actividades en el auditórium, sin embargo, no hay quien reciba estas peticiones. Actualmente la Municipalidad de Quetzaltenango no ha realizado la contratación de un nuevo director para la Casa de la Cultura de Occidente, lo que deja sin respaldo las actividades que se programaron para este año y tampoco se han presentado nuevas propuestas para estar a cargo de esta entidad.