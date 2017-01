Buscarán dar mejor imagen a “El Chirriez”

El balneario municipal Danilo López mejor conocido como “El Chirriez”, no está dando atención al público, ante la situación autoridades municipales refieren que el centro genera un gasto de más de Q30 mil y no se reciben ganancias. Mario Fernández, gerente municipal indicó que actualmente solo una persona labora en el lugar y otra ya no se recontrató, además que buscan nuevas formas de remodelar el lugar para dar el servicio a la población. Actualmente el lugar permanece cerrado y los vecinos piden a las autoridades municipales se le dé seguimiento al caso de este espacio recreativo.