Buscan apoyo en Empresa Eléctrica de Guatemala S.A, para reforzar la EEMQ

El alcalde Luis Grijalva viajó a la ciudad capital junto a miembros del concejo de la comisión de energía para reunirse con personeros de la Empresa Eléctrica de Guatemala, con la finalidad de buscar apoyo y acompañamiento en la reestructuración que se plantea hacer en la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenago, (EEMQ). El jefe edil reconoce que las empresas eléctricas ya no tienen la capacidad de atender las necesidades del municipio y por ello se solicitará que se tengan a más personas capacitadas para realizar distintos trabajos para la Empresa Eléctrica porque buscan mejores resultados, sin embargo, no pueden continuar haciendo las mismas cosas. Se conoció que los miembros del concejo también se reunieron con miembros del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), pero el alcalde dijo que no viajaron a la capital para tratar este tema y que las negociaciones para las tarifas de la energía eléctrica serán negociadas hasta en febrero.