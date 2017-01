Amenazas de extorsión contra transportes colectivos continúa en Xela

La empresa de transportes, El Trigal, que recientemente fue blanco de dos ataques armado que dejó como saldo cuatro personas muertas, da un servicio irregular esta semana luego que desconocidos le entregaran un teléfono celular a un piloto cuando realizaba su recorrido. La entrega del teléfono ocurrió en la avenida El Cenizal, zona 4 de Xela confirmó un piloto quien por seguridad no reveló su nombre. Juan Argueta, usuario del trasporte indicó que le afectó que el servicio sea irregular y a consecuencia le costó llegar a su destino, agregó que es necesario que las autoridades brinden seguridad a esta ruta ya que es de las pocas que brindan un buen servicio. José Martínez, el jefe de la comisaría 41, refirió que no tienen mayor información al respecto, sin embargo, indagará sobre esta nueva amenaza, aunque aclaro que este es un nuevo grupo ya que la banda que amenazaba a esta ruta se encuentra debilitada. Durante casi un mes la ruta Los Trigales estuvo resguardada por el grupo de élite Lobos Grill, sin embargo, estos ya terminaron su tiempo de servicio y ya no patrullan más en Xela.