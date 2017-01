Alcalde es acusado de beneficiarse con proyecto de Bomberos Voluntarios  

El juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango realizaría este martes 17 de enero la audiencia de primera declaración contra Mario Mencho Huinil, exalcade del municipio de Cajolá, quien ha sido acusado de fraude y abuso de autoridad. Mencho Huinil, quien ganó la comuna bajo la bandera del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), es acusado de haberse adjudicado en su totalidad un proyecto a beneficio de los Bomberos Voluntarios de esa localidad. Este día la audiencia fue suspendida ya que el jefe edil no se presentó y no se ha confirmado que este fuera notificado. Según refirieron los bomberos, en 2012 la institución solicitó a la comuna colaboración para la mano de obra del segundo nivel del edificio de la 96 compañía de Bomberos Voluntarios, la municipalidad pagó Q30 mil, no obstante, en la licitación del proyecto la misma fijo un monto de Q766 mil 500 al proyecto, no siendo este el monto real de la obra. A esta audiencia también fueron citados Manuel de Jesús Vásquez exsecretario de la comuna y Juan Barrios Calderón, de la constructora Barrios, quienes figuran como imputados en el proceso.