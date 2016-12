Profanan tumba en Xela se investiga robo de un cadáver

Una gran sorpresa se llevaron los trabajadores del Cementerio General de Xela, la mañana de este martes 27 de diciembre, cuando descubrieron abierta una tumba y el cadáver que aparentemente se encontraba inhumado en el lugar no fue hallado.

El administrador del camposanto José Pérez Chávez indicó que el velador no se percató de nada y aunque se realizó una inspección desconocen quién pudo haber inhumado en este panteón ya que no se localizó alguna lápida, además no hay restos del cadáver y tampoco del ataúd.

El auxiliar fiscal del Ministerio Público Rudy Agustín refirió que se inició con la investigación del hecho pero esperarán a que los encargados del cementerio contacten a los dueños de la tumba.

Según el administrador esta tumba data de los años treinta ya que fue sellada con ladrillos.