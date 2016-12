Muere Carrie Fisher, la princesa Leia de “Star Wars”

La actriz y escritora Carrie Fisher, que hizo el papel de princesa Leia en las películas de "Star Wars", murió este martes a la edad de 60 años, según reportó su publicista. Durante el fin de semana se había dicho que permanecía estable en una unidad de cuidados intensivos luego de sufrir un infarto durante un vuelo de 11 horas de Londres a Los Angeles el viernes antes de la Navidad. Había estado filmado en Londres la tercera temporada de la serie “Catastrophe” de Amazon y promoviendo su libro más reciente “The Princess Diarist”. Fisher, hija del famoso cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds, apareció por primera vez en la pantalla grande en 1977, en Star Wars, haciendo el papel de Leia Organa. Además de repetir en varias secuelas de Star Wars —1980 en “El imperio contraataca”, en 1983, en el Regreso del Jedi y el año pasado en el “El Despertar de la Fuerza”— tuvo roles protagónicos en “Hannah y sus hermanas”, de Woody Allen, “When Harry met Sally” y en la semi autobiográfica “Postcards from the Edge”, basada en una novela que ella misma escribió. En “Postcards from the Edge,” Fisher satirizó su propia carrera, su lucha contra el abuso a las drogas, el desorden bipolar que sufría y la a menudo turbulenta relación con su madre. La actriz ya había confirmado su participación en la siguiente entrega de Star Wars, “Episodio VIII”, que se estrena en diciembre de 2017. Fisher estuvo casada brevemente con el cantante Paul Simon a principios de los años 1980 y tuvo una hija, Billie Catherine Lourd, producto de una relación con el agente Bryan Lourd.