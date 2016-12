Continúa deterioro del Parque Benito Juárez

El parque Benito Juárez de la zona 3 de Xela, ha sido invadido por vendedores informales que a diario se ubican en lugar sin autorización municipal, dificultando el paso peatonal de quienes transitan en el lugar. Este último fin de semana vendedores aprovecharon el lugar para colocar sus ventas y champas de diversas ventas.

Al ser consultadas las autoridades municipales, indicaron que estas ventas no están autorizadas, Roberto Soto, presidente de la comisión de abastos mencionó que esta semana no se pueden realizar operativos para retirar las ventas ilegales, ni las estructuras que colocaron en el parque, ya que no se cuenta con fondos ni personal necesario.

Además, las ventas están funcionando con conexiones eléctricas ilegales, lo cual pone en vulnerabilidad la seguridad de las personas por la falta de control en este lugar.